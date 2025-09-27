Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti et le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, Cheikh Niang ont souligné l’importance de la tenue de la neuvième session de la Commission Mixte à Tunis durant le premier semestre de l’année 2026.

Les deux ministres ont salué le niveau de coopération existant entre les deux pays, notamment dans les domaines économiques, ainsi que dans les secteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, selon un communiqué publié samedi par le ministère des Affaires Etrangères.

Los de cet entretien, tenu en marge d’une réunion tenue en marge des travaux de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer et de diversifier davantage cette coopération, en l’élargissant à des domaines prometteurs tels que la transition numérique, le tourisme de santé, l’agriculture, l’industrie agroalimentaire et l’assurance.

Ils ont également exprimé leur satisfaction quant à la convergence des vues sur les principales questions régionales et internationales de l’heure, en particulier la juste cause palestinienne.

Les deux responsables ont à ce propos souligné l’importance de coordonner les positions dans le cadre de l’Organisation de la coopération islamique et de l’Union africaine.