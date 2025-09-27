La Ligue des champions africaine reprend ses droits avec un duel attendu pour la 2áµ‰ journÃ©e de la phase de groupes. Lâ€™EspÃ©rance Sportive de Tunis (EST) accueillera lâ€™Association Sportive des Forces ArmÃ©es NigÃ©riennes (AS FAN) ce samedi 27 septembre 2025 au stade de RadÃ¨s, avec un coup dâ€™envoi prÃ©vu Ã 18h00.

AprÃ¨s un dÃ©but de compÃ©tition prometteur, lâ€™EST cherchera Ã consolider sa position dans le groupe et Ã engranger des points essentiels pour se rapprocher de la qualification pour les phases finales. Les supporters espÃ¨rent voir une Ã©quipe dÃ©terminÃ©e et solide sur son terrain, fidÃ¨le Ã sa rÃ©putation de club dominant en Afrique du Nord.

OÃ¹ suivre le match ?

La rencontre sera Ã suivre en direct sur la chaÃ®ne Al Watania 1