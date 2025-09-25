Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger a fait part de la préoccupation de la Tunisie face à la montée de l’islamophobie et du discours de haine dans certains pays européens, ainsi qu’aux manifestations d’exclusion et de marginalisation des musulmans.

Nafti s’exprimait lors de sa participation, mardi, à la réunion du Groupe de contact de l’Organisation de la Coopération Islamique sur la situation des musulmans en Europe, tenue en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New York.

Lors de son intervention, le ministre a souligné que les musulmans d’Europe constituent une composante intégrante du tissu social et culturel européen, contribuant à son développement et à sa prospérité, ce qui impose de traiter leur situation dans un esprit positif et selon une approche inclusive fondée sur la reconnaissance et la considération, indique un communiqué du département.

Nafti a également insisté sur l’importance d’intensifier le dialogue avec les gouvernements européens et les institutions de l’Union Européenne, en vue de protéger les droits religieux, culturels et civils des communautés musulmanes.

Il a affirmé que la Tunisie, fidèle à ses constantes basées sur la modération, le respect de la diversité et le rejet de toute discrimination, considère que le pluralisme culturel et religieux constitue un fondement essentiel pour bâtir un monde plus juste et plus pacifique.

Et de souligner, cette rencontre ne se limite pas au suivi des affaires des communautés musulmanes en Europe, mais s’inscrit dans un cadre plus large relatif à l’avenir du vivre-ensemble et à la capacité collective de préserver les valeurs universelles de paix, de compréhension et de dignité.