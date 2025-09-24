La Fédération tunisienne de football (FTF) a publié ce mercredi le programme des deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Les Aigles de Carthage, déjà qualifiés après leur victoire 1-0 face à la Guinée équatoriale le 8 septembre à Malabo, aborderont ces rencontres sans pression particulière. Cette qualification marque la septième participation de la Tunisie à une phase finale de Coupe du Monde et la troisième consécutive, après 2018 et 2022.

Derniers rendez-vous à Radès

Le stade Hamadi Agrebi de Radès sera le théâtre des deux derniers matchs.

Le 10 octobre à 17h, la Tunisie accueillera Sao Tomé-et-Principe pour le compte de la 9e journée.

Le 13 octobre à 14h, les Tunisiens affronteront la Namibie lors de la 10e et ultime journée des qualifications.

Un parcours déjà scellé

Avec ce billet décroché pour la Coupe du Monde 2026, qui se jouera aux États-Unis, au Mexique et au Canada, la sélection tunisienne poursuit une régularité dans les grandes compétitions internationales. Après les éditions de 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022, cette nouvelle qualification vient renforcer son palmarès.