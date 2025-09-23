La deuxième journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel se jouera les 27, 28 et 29 septembre 2025. Les rencontres, programmées à 15h30, opposeront les équipes réparties entre les poules A et B. Certaines affiches restent à confirmer quant au stade d’accueil.

Poule A : des duels équilibrés

Le samedi 27 septembre ouvrira la série avec plusieurs affiches. À la Chebba, le CS Chebba affrontera l’AS Agareb, tandis qu’à Sfax, le CO Kerkennah recevra le BS Bouhajla. À Tataouine, l’US Tataouine tentera de s’imposer face au CS Msaken. Dans le même temps, le SAM Bourguiba croisera le fer avec l’US Bousalem dans un stade encore à déterminer.

Le dimanche 28 septembre, le CSH Sousse accueillera l’EM Mahdia. La journée se clôturera le lundi 29 septembre avec deux confrontations : le CSH Lif face au SC Ben Arous, dans un stade non encore désigné, et l’AS Mégrine qui recevra le Sfax RS.

Poule B : un calendrier dense

La poule B entrera en scène le dimanche 28 septembre avec sept matchs au programme. L’AS Ariana défiera l’AS Kasserine dans un stade à préciser. Le CS Korba jouera à domicile contre l’EGS Gafsa, tandis que Jendouba Sport recevra l’AS Sakiet Eddaier.

À Ksour Essef, l’US locale affrontera l’AS Jelma, et l’O Sidi Bouzid sera opposé au Kalâa Sport dans un stade restant à confirmer. L’ES Bouchema accueillera le SC Moknine, alors que le CS Redaief sera en lice face au Stade Gabésien.

Trois jours de compétition

Avec quinze rencontres réparties sur trois jours, la Ligue 2 s’annonce animée pour cette 2e journée. Les stades encore à déterminer devraient être confirmés par les instances compétentes dans les prochains jours. Les clubs tenteront de confirmer leurs ambitions ou de rectifier le tir après l’ouverture du championnat.