Le port de La Goulette a accueilli, mardi, un navire de la compagnie « Costa Croisières » transportant près de 3000 touristes de différentes nationalités, notamment des Européens , ainsi que des visiteurs venus de Turquie, des pays du Golfe, des États-Unis et de Chine.

« Il s’agit de la troisième croisière de la compagnie en Tunisie, sur une quarantaine programmées entre 2025 et 2026 », a déclaré à l’agence TAP Sami Debbiche, directeur général du terminal de croisière du port de La Goulette. Au total, « Costa Croisières » prévoit d’acheminer près de 135 000 touristes au cours de cette période.

Une partie des croisiéristes se déplacera en bus vers différents sites touristiques, notamment La Médina, Sidi Bou Said et Carthage, tandis que 300 taxis ont été mis à disposition des autres visiteurs pour explorer les lieux de leur choix, a ajouté le responsable.

Il s’est également félicité de la reprise des croisières, dont le trafic connaît « une croissance exponentielle d’année en année », précisant que le nombre total de croisiéristes attendus devrait atteindre près de 400 000 cette année.

« En 2022, année de reprise des croisières en Tunisie après sept ans d’absence, nous avons accueilli 50 000 touristes », a-t-il rappelé, soulignant que l’objectif est d’attirer, au total 500 000 croisiéristes en 2026 ».

Debbiche a, par ailleurs, observé que les croisières, auparavant limitées à la période de mars à octobre, s’étendront désormais sur l’ensemble de l’année.