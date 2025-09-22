Le ministre de l’Equipement et de l’Habitat Salah Zouari a appelé, lors d’une réunion du comité de pilotage du programme de réhabilitation et d’intégration des quartiers populaires, tenue lundi 22 septembre 2025, à parachever les projets en cours et à coordonner davantage entre les différentes parties, afin d’achever la troisième génération du programme pour la prochaine période.

Cette réunion a été marquée par la présence de la PDG de l’Agence de Réhabilitation et de Rénovation Urbaine -(ARRU) et des représentants de divers ministères concernés, en plus des représentants de l’Agence française de développement, de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne, qui ont contribué au financement du programme.

Les participants ont examiné les réalisations enregistrées sur les plans technique et financier de la première génération du programme, contribuant à améliorer les conditions de vie des habitants dans 155 quartiers pour un coût total estimé à 619, 037 millions de dinars.

Ils ont évoqué l’avancement des projets de la deuxième génération, qui comprennent 160 quartiers pour un coût estimé à 828,573 millions de dinars, mettant l’accent sur les difficultés qui entravent la mise en œuvre du programme, surtout en ce qui concerne la coordination entre l’agence et les concessionnaires publics.

Le ministre a appelé à établir un calendrier pour parachever la mise en œuvre de la deuxième génération du programme.

Il a recommandé d’accélérer la réalisation des autres phases du programme, en particulier le parachèvement des études restantes et la résolution des problèmes rencontrés, afin que le programme soit terminé dans les délais impartis.

Il a insisté sur une meilleure coordination pour mettre en œuvre un troisième programme à travers ce qui a été proposé dans le plan de développement 2026-2030.