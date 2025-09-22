La réalisation du projet de gestion des eaux de ruissellement provenant de la pluie et des systèmes d’irrigation goutte-à-goutte entamé, en avril 2025, à Kasserine se poursuit à un rythme soutenu.

Ce projet est mené par l’Association “Green” et les commissariats régionaux au développement agricole et à l’éducation, moyennant un financement de l’Ambassade de la République Tchèque en Tunisie (65 millions de dinars).

Les travaux portent notamment sur l’installation de récupérateurs d’eau de pluie et de réseaux d’irrigation goutte-à-goutte dans quatre établissements scolaires, quatre groupements de développement agricole et deux sociétés coopératives à Thala, Foussana, Sbiba et Sbeitla.

La présidente de l’Association, Sonia Smaâli a indiqué à l’Agence TAP que l’objectif est de constituer des réserves d’eau de pluie afin de mieux anticiper les sécheresses et réduire l’impact des activités agricoles sur les eaux souterraines de manière à faire face au stress hydrique.

Elle a ajouté que des réservoirs d’une capacité de 3000 m3 assureront l’approvisionnement en eau des écoles et des groupements agricoles concernés, estimant que la fin du chantier est prévue pour octobre prochain.