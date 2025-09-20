La 7e journée du championnat de Ligue 1 a livré ses premiers enseignements samedi 20 septembre, avec deux matchs disputés à Kairouan et à Gabès. L’ES Zarzis a réalisé une performance éclatante en s’imposant largement face à la JS Kairouan (4-1), tandis que l’AS Gabès et le CS Sfaxien se sont neutralisés (0-0).

Large victoire de l’ES Zarzis

À Kairouan, la JSK avait pourtant ouvert le score dès la 11e minute par Abdullay Kanou. Mais l’ES Zarzis a rapidement réagi et renversé le cours du match grâce à Stanley Oguh (13e, 40e), Innocent Nshuti (19e) et Moomen Rahmani (27e). Avec ce succès probant, l’ES Zarzis grimpe provisoirement à la première place du classement avec 16 points en 7 matchs.

Match fermé à Gabès

À Gabès, l’ASG et le CS Sfaxien se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Malgré quelques occasions de part et d’autre, aucune des deux équipes n’a su trouver la faille. Le CSS reste en milieu de tableau avec 9 points, tandis que l’AS Gabès, avec 6 points en 7 matchs, continue de lutter pour s’éloigner de la zone rouge.

Programme de dimanche

La journée se poursuit dimanche 21 septembre avec deux rencontres importantes :

ES Metlaoui – Club Africain, dirigé par Hamza Jaied (VAR : Fraj Abdellaoui).

US Ben Guerdane – JS Omrane, arbitré par Amir Ayadi (VAR : Montassar Belarbi).

Suite et fin mercredi

La 7e journée se conclura mercredi 24 septembre avec quatre affiches :

Espérance de Tunis – Olympique de Béja à Radès.

Stade Tunisien – AS Marsa au Bardo.

AS Soliman – Étoile du Sahel à Menzel Bourguiba.

US Monastir – CA Bizertin à Monastir.

Classement provisoire

Après les matchs de samedi, l’ES Zarzis prend les commandes avec 16 points en 7 journées, devant le Stade Tunisien (14 points, 6 matchs) et le Club Africain (13 points, 6 matchs). L’Espérance de Tunis suit à 11 points. En bas de tableau, l’Olympique de Béja ferme la marche avec seulement 2 points en 6 matchs.