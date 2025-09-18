Les exportations du secteur industriel ont augmenté de 1,9% ,de janvier à juin 2025, par rapport à la même période de 2024, s’établissant à 29 478,3 MD, selon le « Bulletin de Conjoncture » publié par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII) pour le 1e semestre 2025.

S’agissant des importations du secteur industriel, elles ont atteint 32 027,8 MD durant le premier semestre de l’année 2025, contre 29 651 MD, au cours de la même période de l’année 2024, enregistrant ainsi une augmentation de 8%.

Selon la même source, le solde commercial du secteur industriel s’établi à -2 549,5 MD, contre -713,3 MD durant la même période de l’année 2024.

En effet, les exportations des industries diverses ont augmenté de 16,8% pour atteindre 2 427,2 MD, alors que les importations ont baissé de 3,3% pour s’établir à 3 236,9 MD. Pour ce qui est du secteur des Industries Chimiques (ICH), les exportations ont augmenté de 12% et les importations de 5,3%. Les exportations de la filière des matériaux de construction céramique et verre ont progressé de 17%, tandis que les importations ont régressé de 3,1%.

Les exportations et les importations des Industries mécaniques et métallurgiques (IME) ont respectivement cru de 6,2% et de 14,5% et les exportations des Industries textiles et habillement (ITH) ont enregistré respectivement une légère croissance respectivement de 1% et de 4%.

A contrario, les exportations des Industries Agro-alimentaires (IAA) ont reculé de 23,3 et les importations ont baissé de 7%. Les exportations des Industries du cuir et de la chaussure (ICC) se sont repliés de 2,4% alors que les importations ont progressé de 5,3%.