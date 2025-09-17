Le Paris Saint-Germain débute sa campagne de Ligue des Champions ce mercredi face à l’Atalanta Bergame, dans le cadre de la première journée de la phase de groupes. Vainqueur de l’édition précédente, le club parisien vise une entrée réussie afin de prendre la tête du classement, dans un format où seules les huit premières équipes accèdent directement aux phases éliminatoires.

Pour ce match, Luis Enrique devra faire sans plusieurs joueurs clés, notamment Ousmane Dembélé, Kang-In Lee, Khvicha Kvaratskhelia et Lucas Beraldo, tous blessés. De son côté, l’Atalanta entend bien marquer ses premiers points en C1 et confirmer sa bonne forme, après une victoire convaincante contre Lecce (4-1) en championnat.

La rencontre promet donc d’être disputée, avec de forts enjeux pour les deux équipes.

Diffusion PSG – Atalanta : heure et chaîne du match

Le match PSG – Atalanta Bergame sera diffusé ce mercredi 17 septembre 2025, en direct sur la chaîne CANAL+.