La Chambre de commerce et d’industrie du Centre (CCIC) organise, mardi 21 octobre 2025 à Sousse, un workshop sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), animé par une experte reconnue. L’événement vise à sensibiliser les entreprises régionales aux enjeux stratégiques, juridiques et économiques de la RSE, désormais obligatoire en Tunisie depuis la loi n°35 de 2018.

Le workshop se déroulera en quatre sessions : définitions et cadres de référence (ODD, ISO 26000), enjeux locaux et opportunités pour les entreprises du Centre, atelier pratique d’auto-diagnostic, et intégration de la RSE dans la stratégie d’entreprise. Objectif : outiller les participants pour transformer la RSE en levier de performance durable et de compétitivité.

La RSE, qui engage les entreprises à contribuer activement au développement durable, est présentée comme une nouvelle conception économique incontournable. L’atelier permettra également d’identifier les domaines d’application concrets et d’optimiser les opportunités offertes par cette démarche, tant sur le plan interne qu’en termes d’image et de partenariats.

Rappelons que la loi tunisienne impose depuis 2018 aux entreprises d’intégrer la RSE dans leurs pratiques. Cet atelier s’inscrit dans le cadre des efforts de la CCIC pour accompagner les acteurs économiques du Centre dans cette transition réglementaire et stratégique.