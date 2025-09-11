La ministre de l’Industrie, des mines et de l’énergie Fatma Thabet Chiboub a souligné que l’exportation de 25% du chiffre d’affaires de la société “CMR Tunisie”, spécialisée dans la fabrication des câbles industriels (notamment les fils et les moteurs des navires ), vers le marché des États-Unis d’Amérique , montre la compétence des expertises tunisiennes, ainsi que la qualité et la compétitivité du produit tunisien

La ministre a ajouté, lors d’une cérémonie d’inauguration du projet d’extension de l’unité de production, relevant de la société française “CMR Tunisie”, située dans la la zone industrielle El Mghira, dans le gouvernorat de Ben Arous, que la Tunisie est une destination pour les investissements étrangers dans le secteur industriel qui emploie une main d’œuvre qualifiée, grâce à la confiance des investisseurs.

Et de poursuivre que la mise en place de cette unité qui emploie actuellement 500 ouvriers, et d’une superficie de près de 11 mille mètres carrés (m2), s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale visant à développer, à soutenir l’industrie tunisienne et à doubler les exportations du secteur, pour atteindre 7 milliards de dollars d’ici 2030.

De son côté, le Directeur général de la filiale « CMR Tunisie », Zineddine Ben Hadid, a indiqué que le chiffre d’affaires de cette entreprise créée depuis 2001, a atteint en 2024, environ 16 millions de dinars, faisant savoir que ses exportations sont destinées à plusieurs pays étrangers, tels que la France, les États-Unis d’Amérique et l’Angleterre.

Elle emploiera plus de 800 collaborateurs supplémentaires au cours des quatre prochaines années, a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’ambassadrice de France en Tunisie, Anne Guéguen, a relevé que ce projet situé dans la zone industrielle El Mghira permettra de créer de nouveaux emplois en Tunisie, au cours des prochaines étapes, et contribuera au développement de ce secteur prometteur

Elle a ajouté, dans le même contexte, que le partenariat industriel entre la Tunisie et la France renforcera la capacité industrielle de la Tunisie, soutiendra les compétences tunisiennes dans ce domaine et contribuera à renforcer les chaînes de valeur de production dans les deux pays.