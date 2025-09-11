L’importance d’accompagner les exploitants agricoles dans la réalisation de projets structurants et l’élaboration de plans de financement capables de mobiliser différents types de ressources financières, ont été au centre d’un séminaire organisé, jeudi, à Tunis, par l’APIA sur le thème «Accompagnement et financement dans le secteur agricole : Vers un partenariat de confiance» .

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la 2ème composante du Programme de Relance de l’Investissement et de Modernisation des Exploitations Agricoles (PRIMEA), mis en œuvre par l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles, et visant à relancer l’investissement agricole par l’accroissement de la compétitivité et la résilience de l’agriculture tunisienne.

Cette deuxième composante consiste en la mise en place par l’APIA, d’un dispositif d’accompagnement technico-économique performant pour améliorer la qualité des projets de modernisation et la productivité des exploitations agricoles.

La première phase (2017-2025) de cette composante a pour objectifs d’accompagner la gestion de 6 000 exploitations agricoles (EA) et 100 organisations professionnelles agricoles, de mettre en place un centre spécifique pérenne dédié à l’accompagnement technico-économique des EA, au sein de l’APIA. Il s’agit, également, de développer un réseau de 445 accompagnateurs de haut niveau sur le territoire tunisien et de réunir les conditions de pérennisation du système d’accompagnement.

A l’ouverture de ce séminaire, le ministre de l’agriculture, Ezzeddine Ben Cheikh, a souligné que «le nouveau corps d’accompagnateurs-coachs mis en place par l’APIA, constitue un maillon indispensable de la chaîne d’appui à l’investissement agricole et permettra la modernisation des exploitations agricoles, la résilience aux changements climatiques et l’amélioration de la compétitivité du secteur».

Rappelant la difficulté pour les exploitations agricoles, de mobiliser des financements, le ministre a mis l’accent sur la nécessité pour les exploitants agricoles d’être conseillés et accompagnés sur le plan technique et économique, pour pouvoir soumettre au financement des dossiers recevables et bancables.

Toujours selon lui, ce nouveau corps d’accompagnateurs, va favoriser la connexion et la confiance entre le monde de la finance et le secteur agricole, pousser les institutions financières à adapter leurs offres de financement aux besoins du secteur, et renforcer la capacité des agriculteurs à mobiliser des ressources financières.

La directrice générale de l’APIA, Inji Doggui Hanini, a fait savoir que le dispositif d’accompagnement mis en place compte aujourd’hui 45 accompagnateurs référents en investissement agricole qui ont, à leur tour, formé 400 accompagnateurs coachs. Ces accompagnateurs sont tous des ingénieurs agronomes qui ont été formés sur une période de 3 ans.

« Il s’agit pour l’agriculteur, d’avoir accès, sur tout le territoire national, aux services diversifiés d’un accompagnateur. Celui-ci qui exerce en tant qu’indépendant, au sein d’un bureau d’études ou d’une organisation professionnelle agricole, doit accompagner l’agriculteur dans la recherche de solutions pertinentes, réalistes et adaptées à ses besoins, à l’environnement économique et à la transition écologique ».

« A ce jour, environ 2500 exploitations agricoles ont été accompagnées et le programme a été prolongé jusqu’à 2028 pour pouvoir atteindre l’objectif fixé » a-t-elle ajouté.

Le financement demeurant un blocage majeur pour l’investissement agricole (la part de l’agriculture et de la pêche dans l’accès aux prêts bancaires ne représente en moyenne que 3,25% du total des crédits accordés au cours de la période 2021-2023), l’enjeu majeur consiste aujourd’hui, selon la responsable, à mettre en valeur ce nouveau corps d’accompagnateurs coachs. Il s’agit d’aider les agriculteurs à accéder aux services d’accompagnement nécessaires à la pérennisation de leurs projets et permettre aux partenaires financiers (banques, institutions de microfinance et programmes de développement ) d’accéder à un vivier d’investisseurs agricoles solvables et techniquement encadrés.