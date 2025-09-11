Au premier semestre 2025, l’Union Bancaire pour le Commerce et l’Industrie (UBCI) affiche une progression de son Produit Net Bancaire et une amélioration de son résultat net, portée par les intérêts et les gains sur portefeuille-titres.

Résultats & marges

Sur les six premiers mois de 2025, le Produit Net Bancaire atteint 175,8 MDT, en hausse de près de 15 % par rapport à la même période en 2024 (153,4 MDT). Cette croissance est soutenue par l’augmentation des revenus d’intérêts (196 MDT contre 179,7 MDT un an plus tôt) et par les gains sur portefeuille-titres (30,3 MDT contre 11 MDT).

Les charges de personnel progressent modérément à 71,6 MDT (+5 %), tandis que les charges générales reculent. Le résultat d’exploitation s’établit à 55,8 MDT, en forte progression par rapport à S1 2024 (39,2 MDT). Après impôts, le résultat net ressort à 27,4 MDT, en amélioration de 18 % sur un an

Trésorerie & structure financière

Le total bilan s’élève à 5 687 MDT au 30 juin 2025, en hausse de près de 19 % sur un an. Les créances sur la clientèle progressent à 3 613 MDT (+17 %), confirmant la dynamique de financement. Les dépôts de la clientèle atteignent 3 937 MDT, en croissance de 8,6 % par rapport à juin 2024.

Investissements & engagements

Le portefeuille-titres commercial s’élève à 354 MDT, en forte hausse par rapport à juin 2024 (29 MDT). En parallèle, le portefeuille d’investissement recule légèrement à 568 MDT. Les immobilisations augmentent à 161 MDT, traduisant des investissements soutenus.

Les engagements hors bilan progressent à 2 216 MDT (contre 1 508 MDT en juin 2024), tirés par la hausse des crédits documentaires (671 MDT contre 318 MDT). Les garanties reçues atteignent 2 675 MDT, renforçant la couverture des risques.

