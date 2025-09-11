“Dans l’intimitÃ© de la contemplation”, tel est le thÃ¨me choisi pour une immersion picturale dans lâ€™univers de lâ€™artiste Wahib Zannad qui prÃ©sente du 27 septembre au 27 Octobre 2025 ses Å“uvres Ã l’Archivart Gallery.

Loin de l’image du peintre romantique, l’artiste Wahib Zannad affirme une dÃ©marche expressionniste en s’inspirant des grands maÃ®tres du XIX Ã¨me siÃ¨cle. La lumiÃ¨re, pensÃ©e comme matiÃ¨re et outil est utilisÃ©e pour structurer l’espace, rythmer les compositions, et rÃ©vÃ©ler lâ€™Ã¢me des sujets. Cette exposition est une invitation Ã la contemplation intime, qui le spectateur dans un univers Ã la fois personnel et universel, oÃ¹ s’entrelacent intensitÃ© et sensualitÃ©, oÃ¹ le sujet devient un prÃ©texte pour explorer lâ€™harmonie chromatique, lâ€™Ã©quilibre des formes et la vibration intÃ©rieure de la lumiÃ¨re, indiquent les organisateurs.

L’Ã©motion qui se dÃ©gage des Å“uvres sâ€™attache Ã un certain usage reprÃ©sentatif de lâ€™imagination. Le sentiment du sublime provoquÃ© par la contemplation reprÃ©sente la magie de cette exposition marquÃ©es par une empreinte fauviste qui sâ€™exhibe dans des couleurs franches et vibrantes.

NÃ© en 1979 Ã Paris, Wahib Zannad vit et travaille actuellement Ã Sidi Bou SaÃ¯d. DiplÃ´mÃ© en Arts et MÃ©tiers de lâ€™Ecole SupÃ©rieure Des Beaux-Arts de Tunis, et en Architecture de lâ€™UniversitÃ© Ibn Khaldoun, lâ€™artiste a commencÃ© son voyage dans la peinture dÃ¨s 2001 aprÃ¨s avoir passÃ© deux ans Ã Dakar (SÃ©nÃ©gal).

“AnimÃ©e par le partage des Ã©motions et orientÃ©e vers une figuration de plus en plus expressionniste, mon Å“uvre est inÃ©luctablement expÃ©rimentale. Je nâ€™ai jamais cherchÃ© Ã me cloÃ®trer dans une tendance ou une Ã©cole spÃ©cifique, bien au contraire, je considÃ¨re que lâ€™essence mÃªme des Arts plastiques doit toujours Ãªtre en confrontation avec les barriÃ¨res virtuelles que peuvent nous imposer certains courants artistiques” explique l’artiste. Pour rappel, Wahib Zannad a trois expositions personnelles Ã son actif : “Djerba entre terre et mer” en 2016, “Les enfants des faubourgs en 2017” et “MÃ©diterranÃ©e” en 2019.