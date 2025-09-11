La météo du jour en Tunisie est marquée par un temps partiellement nuageux sur la majeure partie du pays. Les régions de l’extrême nord et le sud-est seront particulièrement concernées par une couverture nuageuse, accompagnée d’averses isolées.

Le vent, quant à lui, soufflera de manière significative. Il sera de secteur nord dans les régions du nord et du centre, tandis qu’au sud, il sera de secteur est, et s’accompagnera de vents de sable locaux. Près des côtes et dans le sud du pays, le vent est qualifié de “relativement fort à fort”. Ailleurs, sur le reste du territoire, il sera “faible à modéré”.

Mer agitée et températures contrastées

L’état de la mer reflète cette situation venteuse, avec une mer agitée au nord et très agitée à agitée sur les côtes est.

Les températures maximales afficheront un contraste notable selon les zones. Elles oscilleront entre 25 et 31 degrés Celsius dans le nord et les régions occidentales du centre du pays. Le reste du territoire, en revanche, connaîtra des températures plus élevées, comprises entre 32 et 38 degrés Celsius.