Fidèle à sa mission d’excellence, WIFAK BANK réaffirme son engagement à être un partenaire incontournable du développement économique, en proposant des solutions de finance islamique innovantes pour accompagner la croissance des secteurs clés de l’économie tunisienne.

Dans cette dynamique ambitieuse, la banque poursuit l’extension maîtrisée de son réseau d’agences, avec pour objectif de renforcer sa couverture territoriale et d’optimiser sa présence géographique à travers l’ensemble des gouvernorats. Cette stratégie vise à rapprocher davantage WIFAK BANK de ses clients, tout en consolidant sa position en tant qu’acteur majeur du paysage bancaire islamique.

À cet effet, WIFAK BANK annonce l’ouverture officielle de sa 54ᵉ agence, « Agence WIFAK BANK Les jardins de Carthage »,

située au RDC Résidence California, Les jardins de Carthage, côté Ben Yaghlane shops., à partir du mardi 9 Septembre 2025.

Cette nouvelle implantation renforce la présence de WIFAK BANK dans le gouvernorat de Tunis et constitue une étape importante vers une couverture territoriale élargie. Elle permettra de mieux servir une clientèle diversifiée — particuliers, TPE, professionnels et entreprises — en leur proposant des produits et services conformes aux principes de la finance islamique : solutions digitales sécurisées, cartes bancaires, comptes, offres de placement et d’investissement, financements, plans d’épargne, transferts d’argent, opérations internationales, et bien plus encore.

À travers ce nouveau point de contact, WIFAK BANK confirme son orientation vers une expérience client de qualité, considérée comme un indicateur clé de performance et de création de valeur. La banque veille à offrir à ses clients une expérience fluide, personnalisée et unifiée, fondée sur l’écoute, le conseil et l’accompagnement.

L’agence « WIFAK BANK Les jardins de Carthage » est dotée d’un DAB (distributeur automatique de billets) accessible 24h/24 et 7j/7, ainsi que d’écrans dynamiques diffusant les taux de change, les produits, services et autres informations utiles.

Toute l’équipe de WIFAK BANK sera honorée de vous accueillir dans cette nouvelle agence et espère vous compter parmi ses premiers clients. Les 50 premiers bénéficient d’une gratuité des frais de tenue de compte.