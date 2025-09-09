La Tunisie et le Népal explorent des “perspectives prometteuses” pour développer leur coopération économique et culturelle, à la faveur d’une rencontre lundi à Tunis entre le secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, et une délégation d’hommes d’affaires népalais conduite par le consul honoraire de Tunisie au Népal, Bhawani Rana.

Lors d’une rencontre au siège du ministère des Affaires étrangères de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Ben Ayed a mis en avant le rôle éminent du consul honoraire de la Tunisie au Népal, Bhawani Rana, pour promouvoir le tourisme tunisien et le climat d’investissement auprès des opérateurs économiques népalais.

Le secrétaire d’État a réaffirmé la volonté de la diplomatie tunisienne de “diversifier les partenariats selon les principes de réciprocité, d’intérêts mutuels et de respect des choix nationaux”.

De son côté, Bhawani Rana, a exprimé sa gratitude pour la confiance accordée et s’est engagée à “déployer tous les efforts nécessaires” pour établir une coopération fructueuse entre les deux pays, en coordination avec l’ambassade de Tunisie à New Delhi, accréditée auprès du Népal.