L’institution portugaise chargée d’enquêter sur les accidents ferroviaires a annoncé vendredi avoir repoussé à samedi la publication d’une note présentant les « premières constatations confirmées » concernant l’accident de funiculaire survenu mercredi à Lisbonne. La diffusion est désormais attendue dans l’après-midi, selon un porte-parole du Bureau de prévention et enquête d’accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF), cité par l’agence Lusa.

Vers un rapport préliminaire dans 45 jours

Le directeur du GPIAAF, Nelson Oliveira, a précisé jeudi qu’un rapport préliminaire serait rendu public « sans doute dans un délai de 45 jours ». Ces documents doivent apporter des éclairages sur les causes et circonstances de la catastrophe.

Un drame au cœur de la capitale

Mercredi en fin de journée, l’un des wagons du funiculaire de la Gloria, attraction emblématique et très fréquentée par les touristes, a déraillé avant de s’écraser contre un bâtiment du centre-ville de Lisbonne.

Bilan humain lourd

L’accident a fait 16 morts : cinq Portugais et onze étrangers. Une vingtaine de personnes ont également été blessées, parmi lesquelles figure un enfant de trois ans.