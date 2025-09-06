La Tunisie a réalisé 350 opérations commerciales certifiées dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), a annoncé vendredi le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, réaffirmant l’engagement stratégique du pays envers l’intégration économique continentale.

S’exprimant lors de l’ouverture de l’atelier tunisien en marge de la 4e Foire du commerce inter-africain (IATF2025) à Alger, le ministre a détaillé les réformes majeures lancées par la Tunisie pour renforcer sa croissance économique et son intégration africaine. Ces initiatives comprennent la zone franche d’activités logistiques et commerciales à Ben Guerdane, la plateforme des marchés de production du Centre à Sidi Bouzid, ainsi que d’importants projets dans les énergies renouvelables.

La Tunisie accueille désormais plusieurs institutions africaines stratégiques : le siège du Centre d’excellence africain pour les marchés inclusifs (AIMEC), celui de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI), le Centre africain du commerce numérique, et le bureau régional Nord-Afrique de la Banque africaine d’import-export (Afreximbank). Le pays participe depuis février 2024 au système panafricain de paiement et de règlement (PAPSS), mécanisme destiné à faciliter les transactions commerciales continentales et à réduire les coûts financiers.

Abid a également présenté le corridor commercial continental “Porte de l’Afrique”, projet ambitieux visant à positionner la Tunisie comme trait d’union entre l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Ce corridor reliera la Tunisie aux pays africains subsahariens enclavés (Tchad, Niger, Mali, Burkina Faso, République centrafricaine) via la Libye.

Le ministre a mis l’accent sur la coopération tuniso-algérienne, particulièrement dans la fabrication de composants automobiles, secteur susceptible de créer un écosystème régional intégré basé sur la complémentarité des expertises. L’atelier, organisé dans le cadre de l’IATF2025 qui se déroule du 4 au 10 septembre à Alger, a également présenté les