Le secteur pharmaceutique et les difficultés rencontrées par les pharmaciens notamment dans les régions intérieures ont été au centre d’une réunion tenue ce vendredi entre le ministère de la Santé et le Syndicat des pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT).

Selon un communiqué du SPOT, le ministère de la Santé s’est engagé à prendre un ensemble de mesures d’accompagnement visant à garantir la pérennité de l’activité des pharmacies et à consacrer le droit d’accès équitable aux médicaments et aux services de santé sur l’ensemble du territoire en attendant de trouver d’autres solutions conjointement.

Les deux parties ont également convenu de mettre en œuvre la plateforme de veille pharmaceutique et de lancer les travaux techniques nécessaires à son entrée en activité.

La rencontre a, par ailleurs, porté sur les moyens de maintenir une bonne relation entre le Syndicat des pharmaciens et la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et la nécessité de trouver des solutions pratiques qui préservent les droits de toutes les parties concernées.

Le Syndicat a, en outre, soutenu la proposition de la présidente du conseil national de l’ordre des médecins relative à l’adoption de la prescription en dénomination commune internationale (DCI) des médicaments, comme le recommande l’Organisation mondiale de la Santé et conformément à ce qui est déjà en vigueur dans le secteur public.

D’après le communiqué, il a été convenu d’appliquer cette orientation et de l’inscrire dans le cadre légal et réglementaire, afin de rationaliser la consommation de médicaments, améliorer la qualité des services de santé et renforcer l’industrie pharmaceutique locale.