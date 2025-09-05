Les états financiers semestriels de la compagnie BH Assurances font apparaître un total net de bilan de 598,8 millions de Dinars (MD) et un bénéfice net d’impôt de 3,1 MD, en augmentation de 2,76%, au cours des six premiers mois de l’année 2025.

Selon les données, publiées, récemment, sur le site de la Bourse de Tunis, le chiffre d’affaires de la compagnie a augmenté de 5,82%, durant le premier semestre 2025, pour atteindre 109,340 MD contre 103,326 MD en 2024.

Les primes non-vie ont progressé de 9,78% à 65,932 MD alors que celles de la branche vie ont évolué de 0,32% à 43,408 MD.

La BH Assurances a fait état, en outre, de la hausse des engagements techniques de 5,13%, à 379,800 MD et des produits financiers de 12,3%, à 17,007 MD, et ce, au 30 juin 2025.

Pour rappel, le capital social de la compagnie s’élève à 13 300 000 DT composé de 2 660 000 actions d’une valeur nominale de 5 DT libéré en totalité.