Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Abdelhafidh s’est réuni, mercredi, à Tunis, avec le Chef de l’entreprise française “UR-Power”, Libero Mazzone, laquelle est spécialisée dans le traitement et le recyclage des eaux usées et leur exploitation dans la production d’énergie alternative et d’eau pure de haute qualité, utilisable notamment dans le domaine agricole.

Mazzone a exprimé la volonté de son entreprise d’investir en Tunisie et la création d’un projet pilote dans ce domaine, a indiqué le département de l’Économie et de la planification dans un communiqué.

De son côté, le ministre a salué l’intérêt que l’entreprise accorde à l’investissement en Tunisie, soulignant la détermination du ministère et de l’Agence de promotion de l’investissement extérieur ( FIPA) , à assurer son accompagnement et son encadrement, ainsi que la coordination avec les autres structures concernées pour mener à bien son projet dans les meilleures conditions.

La rencontre, à laquelle a assisté le Directeur général de FIPA, Jalel Tebib, a permis de présenter un exposé sur les spécificités techniques et écologiques adoptées par l’entreprise dans son activité, ainsi que les avantages quantitatifs et qualitatifs de production.