Tunis, 3 septembre 2025. Au premier semestre 2025, les prix des appartements ont progressé en Tunisie, alors même que la demande fléchit. Selon un rapport du site spécialisé Mubawab, relayé par TAP, le marché résidentiel évolue à deux vitesses : hausse des prix, recul des recherches, et offre en légère hausse.

Ce qui change

Prix au m² : +4 % pour les appartements par rapport au 1er semestre 2024.

Neuf : +5 % , creusant l’écart avec l’ancien.

Dynamique de marché : demande –1 % sur un an, offre +3 %.

Enjeux

La hausse des prix (+4 % au global, +5 % dans le neuf) intervient dans un contexte de demande en repli (–1 %) et d’offre en hausse (+3 %). Les logements anciens, majoritaires dans l’offre, restent déterminants dans l’équilibre du marché.

Les F3 et F4 demeurent les formats les plus convoités, avec un attrait géographique marqué pour La Marsa, l’Ariana, La Soukra et Hammamet. Ces éléments redessinent les arbitrages d’achat/vente sans modifier les préférences de typologie et de surface relevées.