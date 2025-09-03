En quête d’un 25e titre record en Grand Chelem, Novak Djokovic (7e mondial) a battu mardi l’Américain Taylor Fritz (4e) en quarts de finale de l’US Open pour s’offrir un duel de prestige contre Carlos Alcaraz (2e) dans le dernier carré.

Le Serbe de 38 ans, éliminé en demi-finales des trois premiers tournois majeurs de la saison, s’est imposé 6-3, 7-5, 3-6, 6-4 en un peu moins de trois heures et demie contre le dernier joueur américain en lice à New York dans le tableau masculin, finaliste sortant de l’US Open.

Il jouera vendredi pour la première fois depuis janvier contre Alcaraz, qu’il avait éliminé en quarts de finale de l’Open d’Australie.

Djokovic devient le premier joueur depuis le début de l’ère professionnelle en 1968 à atteindre le dernier carré des quatre Grand Chelem de la saison à six reprises (2011, 2012, 2013, 2015, 2021, 2023).

L’ex-N.1 mondial partageait jusqu’ici le record avec son rival suisse Roger Federer, retraité depuis 2022, qui avait réalisé cinq fois cette performance.

Mieux entré dans le match que son rival, breaké dès le deuxième jeu de la partie, Djokovic a sauvé six balles de break dans le premier set pour conserver son avance et s’adjuger la manche 6-3.

Dans le deuxième acte, Fritz a réussi à retarder le champion olympique des Jeux de Paris en débreakant alors que le Serbe servait pour le gain de la manche à 5-4.

Mais il s’est aussitôt fait reprendre son service par Djokovic, qui a conclu le set dans la foulée (7-5).

Le troisième set a en revanche rapidement basculé en la faveur de l’Américain, enfin plus réaliste sur ses balles de break pour rapidement se détacher à 4-1 puis 6-3.

Très serré, le dernier set s’est dénoué grâce à un break de Djokovic à 5-4, concédé par Fritz sur une cinquième double faute fatale quelques instants à peine après avoir sauvé deux balles de match.

Le Serbe a signé mardi sa 11e victoire en autant de duels contre Taylor Fritz. Il rallie le dernier carré à New York pour la 14e fois de sa carrière et rejoint ainsi Jimmy Connors dans les livres d’histoire.