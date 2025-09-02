Soixante-et-un athlètes (41 messieurs et 20 dames), représentant neuf nations arabes, dont la Tunisie, seront engagés dans l’édition 2025 des Championnats du monde d’athlétisme (seniors), prévus du 13 au 21 septembre courant à Tokyo (Japon), suivant la liste finale d’admission, dévoilée mardi par les organisateurs.

La Tunisie sera représentée par le quatuor du 3000 m steeple composé de Ahmed Jhinaoui, Ahmed Jaziri, Marwa Bouzayani et Rihab Dhahri.

L’Algérie sera la nation arabe la mieux représentée dans cet évènement avec 10 athlètes, devant le Qatar (8), Bahreïn (8), la Tunisie (4), l’Egypte (4), l’Arabie saoudite (4), Djibouti (3) et le Sultanat d’Oman (1).

Treize pays arabes n’ont pas réussi à se qualifier pour ces Mondiaux 2025 d’athlétisme, mais les organisateurs de l’évènement ont tenu à ce qu’ils soient présents à Tokyo. Ils ont ainsi décidé d’adresser une invitation à chacun d’entre eux, pour qu’ils puissent engager un athlète de leur choix (monsieur ou dame).

Les treize pays en question sont : l’Irak, la Jordanie, la Somalie, le Koweït, les Emirats arabes unis, la Palestine, la Syrie, le Liban, le Soudan, la Libye, la Mauritanie, les Iles Comores et le Yémen.