La Fédération Tunisienne des Directeurs de Journaux (Ftdj) a annoncé, lundi, son adhésion sans condition à la campagne internationale de solidarité visant à mettre fin au ciblage des journalistes dans la bande de Gaza, en réponse à l’appel de la Fédération internationale des journalistes (FIJ) pour garantir l’accès de la presse internationale indépendante au territoire.

Dans un communiqué, la fédération a appelé toutes les institutions du secteur des médias à rejoindre cette campagne “sans précédent dans l’histoire du journalisme international”, afin de condamner l’agression contre Gaza et de dénoncer les crimes d’extermination commis contre la population palestinienne, y compris les journalistes, rappelant que 254 professionnels du secteur ont été tués à ce jour, et de s’opposer aux atteintes au droit à la vérité.

L’organisation a recommandé de poursuivre la production et la publication de contenus assurant la couverture des violations visant les journalistes à Gaza et, plus largement, la population palestinienne, tout en condamnant les pratiques de mise à mort, de famine et de déplacement forcé.

Réaffirmant son attachement à la liberté d’opinion, d’expression et de publication, la Fédération souligne le devoir de solidarité internationale comme levier essentiel pour protéger le journalisme en tant qu’outil de recherche de la vérité et de la redevabilité, lit-on de même source.