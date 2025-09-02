Les candidatures à la 3ème édition du programme “Destinations” de la fondation la Ressource Culturelle (Al Mawred Al thaqafi) pour l’obtention d’une bourse de 7000 euros destinée aux écrivains, artistes et opérateurs culturels de la région arabe pour renforcer leur mobilité ainsi que leur participation artistique et culturelle, se poursuivent jusqu’au 17 septembre courant.

Ce programme vise à soutenir les acteurs culturels de la région arabe qui font face à des défis à l’instar d’un manque de ressources financières, de difficultés lors de l’obtention de visas et de la limite des opportunités de coopération et de partenariat.

Ce programme accorde chaque année une trentaine de bourses à des personnes, groupes ou troupes artistiques de divers domaines (musique, théâtre, arts visuels, littérature, arts vivants, etc.) souhaitant participer à des festivals internationaux, des résidences d’artistes, des expositions, des séminaires, des forums, des ateliers et des formations.

Cette bourse couvre les frais de voyage, de visa et d’hébergement, ainsi que la participation à d’autres dépenses. Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 17 septembre et la liste des lauréats sera annoncée le 31 octobre.

Tous les détails sur les conditions de participation sont disponibles sur le lien de l’appel à candidatures

Pour rappel, la Ressource Culturelle vise à soutenir la création artistique et encourager les échanges culturels dans la région arabe.