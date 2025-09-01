Le puits profond foré dans la localité d’El Houdh à Tajerouine (gouvernorat du Kef) sera, bientôt inauguré, a indiqué à l’Agence TAP, la cheffe du district de la La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) au Kef, Hajer Bhiri.

Elle a ajouté que ce puits d’une capacité de 31 litres/seconde, permettra d’améliorer l’approvisionnement en eau potable au profit des habitants de la ville du Kef qui avait enregistré plusieurs coupures, notamment, durant la période estivale.

Ce projet est actuellement en phase d’expérimentation technique, a précise la même source, faisant savoir que la mise en exploitation du puits est programmée dans le cours de cette semaine.