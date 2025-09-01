Kia lance, pour la première fois, la production de VE dans son usine

européenne de Žilina en Slovaquie,

– La berline EV4 cinq portes est assemblée sur les lignes de production

modernisées de l’usine Kia,

– Cette version 5 portes de EV4 est spécialement conçue pour l’Europe et

devrait obtenir un éco-score lui permettant d’être éligible à la Prime CEE

Coup de Pouce, en France,

– EV4 offre jusqu’à 625 km d’autonomie avec une seule charge, soit la

meilleure de la catégorie des berlines du segment C,

– EV4 est le premier véhicule 100% électrique de la marque à être produit en

Europe, s’inscrivant ainsi dans la droite ligne de la stratégie

d’électrification de Kia.

La version 5 portes de EV4 est le premier véhicule 100% électrique de la marque à être

fabriqué en Europe, dans l’unique usine européenne de Kia, implantée en Slovaquie. A cet effet, les lignes de production de ce site ont fait l’objet d’importantes améliorations afin de permettre la production de véhicules électriques.

Ce lancement marque une étape clé dans la stratégie d’électrification de Kia en Europe.

En France, ce nouveau modèle électrique de la gamme Kia, qui arrivera chez les

distributeurs en septembre, constitue une opportunité de croissance commerciale majeure auprès des particuliers, comme des entreprises. Construite en Europe, EV4 devrait obtenir un éco-score lui permettant d’être éligible à la Prime CEE Coup de Pouce.

Conçue spécialement pour le marché européen, la berline EV4 cinq portes sera

exclusivement assemblée dans l’usine de Kia en Slovaquie.

« Le lancement de la production de EV4 constitue une étape clé pour Kia. Il témoigne des capacités techniques et de la flexibilité de nos installations européennes », déclare Marc Hedrich, Président et CEO de Kia Europe. « A compter du 20 août 2025, Kia Slovaquie produira des véhicules 100% électriques aux côtés de modèles hybrides et thermiques.

Grâce à l’extension de nos capacités de production, nous sommes en mesure de répondre encore plus efficacement aux besoins divers et variés de nos clients européens. »

« Nous nous préparons au lancement de la production de EV4 depuis de longs mois »,

déclare Tomáš Potoček, porte-parole de Kia Slovaquie. « En conjuguant nos

technologies de fabrication avancées à la détermination de nos équipes hautement

qualifiées, nous avons réussi à lancer avec succès la production de ce modèle. »

Reposant sur la plateforme modulaire globale électrique (E-GMP) du Groupe, EV4 offre le

parfait équilibre entre performance et efficience. Cette berline 100% électrique est d’ores et déjà disponible à la commande dans le réseau Kia, avec deux packs de batterie au choix :

une batterie standard de 58,3 kWh (permettant une autonomie jusqu’à 440 km avec une

seule charge) et une batterie longue autonomie de 81,4 kWh (offrant jusqu’à 625 km

d’autonomie avec une seule charge, soit la meilleure de la catégorie des berlines du

segment C). EV4 intègre des technologies de gestion d’énergie résolument innovantes,

telles que les fonctions V2L (Vehicle-to-Load) et V2G (Vehicle-to-Grid). Elle bénéficie, en

outre, d’un capot en aluminium qui contribue à réduire son poids et à améliorer son

comportement routier, et offre une palette de huit coloris extérieurs, dont une finition matte exclusive.

Caractérisé par des lignes acérées, le design audacieux de EV4 incarne la célèbre

philosophie ‘Opposites United’ / (L’alliance des contraires) de Kia. EV4, qui a fait ses débuts sur la scène internationale en février 2025, est conçue pour répondre aux besoins des clients en quête d’innovation, de performance et de mobilité électrique.

Depuis Zilina vers le monde entier

L’usine de production de Kia à Zilina, en Slovaquie, constitue l’un des piliers des activités de la marque en Europe. Cette usine de deux kilomètres carrés, qui a ouvert ses portes en 2006, bénéficie d’un emplacement stratégique pour approvisionner les principaux marchés européens. Elle emploie quelque 3 700 personnes et fait appel à plus de 600 robots de dernière génération. Cette usine est capable de produire simultanément toutes sortes de modèles dans ses cinq ateliers principaux : presse, ferrage, mise en peinture, moteur et assemblage.

Grâce à un investissement de 108 millions d’euros, les lignes de production ont été

modernisées avec de nouvelles technologies, dont un convoyeur pour batteries de VE,

installé sur la ligne de châssis de l’atelier d’assemblage.

L’usine de Zilina produit également d’autres modèles tels que les Kia XCeed et Sportage,

dont les versions hybrides et hybrides rechargeables représentaient 25% de sa production totale en 2024.

Avec une capacité annuelle de 350 000 véhicules et de 540 000 moteurs, ce site a produit, depuis sa mise en service, plus de 5 000 000 d’unités qui sont exportées vers 83 pays différents. Ces chiffres représentent environ 11% de la production totale de véhicules de la marque, au niveau mondial.

Kia a mis en œuvre plusieurs mesures de développement durable au sein de son usine

européenne. Depuis 2014, Kia Slovaquie a réduit sa consommation d’électricité par véhicule de 11%, sa consommation d’eau de 28% et ses émissions de CO2 de 13%. Aujourd’hui, l’usine fonctionne à 100% avec de l’électricité renouvelable et entend couvrir environ 1,5% de ses besoins en énergie grâce à l’installation d’une nouvelle centrale photovoltaïque d’ici à la fin de l’année.