Le match entre Leeds United et Newcastle United se jouera ce samedi 30 août 2025 à 18h30, à l’occasion de la 3ᵉ journée de Premier League.

Les Peacocks, qui veulent confirmer leurs ambitions de rester solidement installés dans l’élite anglaise, reçoivent des Magpies toujours en quête de points pour se hisser rapidement dans le haut du tableau.

Ce duel s’annonce intense entre deux équipes réputées pour leur engagement et leur style de jeu porté vers l’offensive. Dans une ambiance bouillante à Elland Road, Leeds espère s’appuyer sur ses supporters pour faire chuter un Newcastle déterminé à accrocher une victoire à l’extérieur.

📺 Diffusion TV :

La rencontre Leeds – Newcastle sera diffusée en direct le samedi 30 août 2025 à 18h30 sur Canal+ Foot.