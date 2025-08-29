Un nouveau projet d’usine de fabrication de voitures Ã©lectriques, portÃ© par la sociÃ©tÃ© Â« Bako Motors Â» et reprÃ©sentant un investissement de 17 millions de dinars, a Ã©tÃ© lancÃ© jeudi Ã Kalaat el Andalous (gouvernorat de l’Ariana). La cÃ©rÃ©monie de pose de la premiÃ¨re pierre s’est dÃ©roulÃ©e en prÃ©sence du SecrÃ©taire d’Ã‰tat Ã la transition Ã©nergÃ©tique, Wael Chouchane.

Cette future usine, dont la production est majoritairement destinÃ©e Ã l’exportation, aura une capacitÃ© annuelle de huit mille vÃ©hicules et permettra la crÃ©ation de 500 emplois. Quatre-vingts pour cent (80%) de la production sera destinÃ©e Ã lâ€™exportation, notamment vers lâ€™Europe et les pays du Golfe.

Le site de Kalaat el Andalous a Ã©tÃ© choisi pour sa proximitÃ© avec les ingÃ©nieurs et techniciens de lâ€™entreprise, ainsi quâ€™avec le port de RadÃ¨s, ce qui facilitera les opÃ©rations dâ€™exportation. Le siÃ¨ge social de “Bako Motors” reste quant Ã lui basÃ© Ã Ben Arous.

Â« Cet investissement illustre l’engagement des industriels et des investisseurs tunisiens dans la stratÃ©gie nationale de transition Ã©nergÃ©tique, notamment dans le domaine de la mobilitÃ© Ã©lectrique Â», a dÃ©clarÃ© Wael Chouchane aux mÃ©dias prÃ©sents.

Il a soulignÃ© que ce projet marque un Â« bond qualitatif Â» pour lâ€™industrie tunisienne et renforce le pari sur une mobilitÃ© durable.

De son cÃ´tÃ©, Boubaker Siala, fondateur de “Bako Motors”, a rappelÃ© que son entreprise, qui fÃªte cette annÃ©e son quatriÃ¨me anniversaire, conÃ§oit des vÃ©hicules Ã©conomiques et non polluants, destinÃ©s aussi bien au transport personnel que commercial.