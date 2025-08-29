Un appel à candidatures pour la réalisation d’une unité pilote de production de biogaz (méthane) sur l’île de Djerba a été annoncé par l’Agence nationale de gestion des déchets (ANGED) et l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie (ANME). Les offres devront être soumises au plus tard le 5 septembre 2025 en fin de journée.

Selon un communiqué de l’ANME, ce projet, premier du genre en Tunisie, consistera à valoriser les déchets organiques issus des ordures ménagères pour les transformer en énergie. L’unité aura une capacité de traitement de six mille tonnes de déchets organiques par an, une capacité qui pourra être augmentée à l’avenir.

Le projet est mené dans le cadre d’une coopération avec les trois municipalités de Djerba. Il est soutenu par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et financé par le gouvernement japonais ainsi que par le Fonds italien pour le climat.

Les documents relatifs à l’appel à candidature sont disponibles en téléchargement sur plusieurs sites spécialisés, dont celui des Nations Unies en Tunisie. Une visite de terrain collective sur le site du projet est prévue le 12 septembre 2025 à 10 heures.

Il est à noter qu’aucune offre reçue après la date butoir du 5 septembre ne sera acceptée.

Cet appel à candidatures fait suite à un atelier de travail tenu à Djerba le 22 août dernier, consacré à la présentation et à la validation du cahier des charges. Selon le directeur général de l’ANGED, Badreddine Lasmar, cette étape permettra de lancer officiellement l’appel d’offres et de démarrer la réalisation de ce projet pilote sur l’île en mars 2026.