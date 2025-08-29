Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, jeudi, une délégation du Congrès américain conduite par Mike Lawler, président de la sous-commission pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, à l’occasion d’une visite de travail et d’amitié en Tunisie.

Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, les priorités de coopération sécuritaire, économique et scientifique, ainsi que sur la situation dramatique à Gaza. Cette rencontre intervient alors que Tunis et Washington célèbrent le 228e anniversaire de leur traité de paix et d’amitié, signé en 1797.

Au cours de cette rencontre, Mohamed Ali Nafti a réaffirmé la volonté de la Tunisie d’approfondir les liens avec les États-Unis dans des domaines clés tels que la sécurité, le développement durable, les énergies renouvelables, l’agriculture et la coopération académique et technologique.

Il a appelé à intensifier les échanges commerciaux et à surmonter les obstacles aux investissements conjoints, soulignant l’importance d’un partenariat équilibré fondé sur le respect mutuel et les intérêts communs.

La délégation américaine, composée également du député Richie Torres, membre de la Commission des services financiers, et de plusieurs assistants, a salué la solidité historique des relations bilatérales, réaffirmant l’engagement du Congrès américain à soutenir la stabilité économique et sécuritaire de la Tunisie. Elle s’est dite prête à apporter un soutien parlementaire pour encourager les investissements et la coopération dans tous les domaines prometteurs.

Elle a également souligné l’importance de renforcer les liens entre les secteurs privés des deux pays pour stimuler les investissements américains en Tunisie et exploiter les potentiels de coopération dans les domaines innovants.

Sur le plan régional et international, le ministre a réitéré la position ferme de la Tunisie sur la cause palestinienne, dénonçant l’agression en cours contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Il a exigé l’arrêt immédiat des hostilités et l’acheminement urgent d’aide humanitaire et médicale, mettant en garde contre les conséquences désastreuses d’un retard dans l’assistance internationale.