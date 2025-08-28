L’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC) a annoncé, mercredi, le lancement d’une campagne nationale de lutte contre la hausse des prix.

La campagne démarrera en ciblant en priorité le secteur des viandes rouges, pour englober progressivement tous les produits et services ayant connu une envolée excessive des prix, indique l’organisation.

L’OTIC a, dans ce contexte, appelé les ministères de l’Agriculture et du Commerce, ainsi que les structures de contrôle gouvernementales, à fixer le coût réel de production de la viande rouge, afin de s’assurer que la baisse des prix des aliments pour bétail se reflète sur les prix de la viande sur le marché.

Cela contribuera à protéger le pouvoir d’achat et à garantir un minimum de conditions de vie dignes pour le citoyen.

L’organisation a également, mis l’accent sur l’importance de rendre publique ce coût et de fixer un plafond maximal pour la marge bénéficiaire sur toute la chaîne de distribution, de la production à la vente, aussi bien chez les grossistes que les détaillants.

L’objectif étant de concilier intérêts des agriculteurs et droits des consommateurs.

Elle a, par ailleurs, souligné l’importance de renforcer le contrôle rigoureux de l’abattage des femelles et l’encadrement de leur importation pour soutenir le cheptel national.

Selon l’OTIC, la campagne repose sur plusieurs axes dont la dénonciation des circuits de monopole et de spéculation, qui font grimper les prix de manière injustifiée.

Et d’appeler à une intervention urgente de l’Etat, à l’application de la loi sur les contrevenants, à l’encouragement de la production tunisienne et à la fixation des prix sur des bases équitables, en tenant compte du coût réel de production.

L’organisation a souligné que la protection du pouvoir d’achat n’est pas un simple slogan, mais un devoir national, essentiel pour garantir une vie digne à tous les citoyens.