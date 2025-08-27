Iga Swiatek s’est imposée sans frayeur mardi face à la Colombienne Emiliana Arango, que la Polonaise a battu 6-1, 6-2 au premier tour de l’US Open.

Récente vainqueure de Wimbledon et du tournoi WTA 1000 de Cincinnati, Swiatek est arrivée à New York sur la lancée d’un été faste, avec des succès à Wimbledon et Cincinnati, au point d’être la favorite des bookmakers.

En entrée, la N.2 mondiale, sacrée en 2022 de l’US Open, a passé facilement face à Emiliana Arango (84e).

Elle affrontera au deuxième tour la Néerlandaise Suzan Lamens (66e), sur la route d’un possible quart de finale face à la lauréate de Roland-Garros, Américaine Coco Gauff.