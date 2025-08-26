La commission rÃ©gionale chargÃ©e de la mise en Å“uvre du programme de financement des personnes vulnÃ©rables et Ã faible revenu dans le gouvernorat de Zaghouan a approuvÃ© 11 demandes Â de financement de petits projets pour une valeur totale de 110 mille dinars, sur un total de 19 dossiers dÃ©posÃ©s.

La commission a reportÃ© l’examen de 4 dossiers Ã la prochaine session pÃ©riodiqueÂ pour manque de certains documents et a rejetÃ© 4 autres dossiers pour non-conformitÃ© aux conditions stipulÃ©es par le programme, a indiquÃ© Ã lâ€™Agence TAP, le directeur rÃ©gional de lâ€™emploi Anis Lashhab.

Il a soulignÃ© que les fonds allouÃ©s seront destinÃ©sÂ au financement de projets dans les secteurs du commerce, la prÃ©paration des pÃ¢tisseries et la distillation des huiles de produits forestiers.

A rappeler que lâ€™enveloppe totale accordÃ©e au gouvernorat de Zaghouan pour la mise en Å“uvre de ce programme au cours de l’annÃ©e 2025 a Ã©tÃ© fixÃ©e Ã 500 mille dinars.