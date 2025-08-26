Le Centre national pédagogique (CNP) et l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) ont signé lundi au siège du ministère de l’éducation, une convention de partenariat visant à fournir les manuels scolaires aux enfants issus de familles défavorisées et à revenu limité.

Cette convention s’inscrit dans le cadre des recommandations du président de la république Kais Saied visant à consacrer le rôle social de l’état et à renforcer l’élan de solidarité au profit des catégories vulnérables.

En vertu de cette convention, le CNP procédera à l’approvisionnement de l’UTSS en manuels scolaires selon les besoins fixés et celle ci prendra en charge leur distribution aux élèves issus de familles défavorisées, y compris celles qui ne sont pas inscrites au registre national des familles à revenu limité, a souligné la présidente de l’Union Naima Jélassi dans une déclaration à la TAP.

Elle a indiqué que cette convention couvre tous les cycles d’enseignement (primaire, collège et secondaire) précisant que l’UTSS distribuera les livres scolaires selon les besoins de chaque région.

Et d’ajouter: ” Cette initiative constitue un pas important vers la consolidation de l’élan de solidarité en Tunisie conformément aux orientations nationales”.

Il convient de rappeler que le président de la république Kais Saied a effectué jeudi dernier une visite non annoncée au centre national pédagogique.

Au cours de sa visite, le chef de l’état a catégoriquement rejeté que la distribution des manuels scolaires et cahiers subventionnés soit considéré comme “une aide” ou “une faveur”, affirmant qu’il s’agit “d’un droit légitime pour chaque enfant tunisien et non une charité”.