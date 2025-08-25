Tunis, 25 août (TAP) – Les start-ups tunisiennes innovant dans les solutions climato-intelligentes sont invitées à participer au Salon africain de la Technologie, de l’Intelligence Artificielle et des Start-up (Big Tech Africa 2025), prévu du 9 au 11 septembre 2025 à Tunis.

L’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), en partenariat avec la GIZ et ses partenaires techniques, a lancé un appel à candidatures pour permettre à ces jeunes pousses de présenter leurs projets au sein d’un pavillon institutionnel dédié.

L’initiative cible les start-ups titulaires du label « Start-up » et développant des solutions numériques ou climato-intelligentes pour la gestion durable et la santé des sols. Objectif : identifier et promouvoir des innovations adaptées aux défis de la dégradation des sols, du changement climatique et de la rareté des ressources naturelles, tout en soutenant la mise à l’échelle de modèles économiques durables.

Les entreprises sélectionnées intégreront le réseau africain d’innovation durable, en lien avec le programme Partners for Change (P4C), et bénéficieront d’opportunités de mise en réseau régionale et internationale, ainsi que de programmes de renforcement de capacités.

Sont éligibles les start-ups disposant de solutions éprouvées ou en phase de prototype, telles que des outils d’aide à la décision, la cartographie numérique des nutriments, des systèmes de suivi ou des intrants agroécologiques innovants. Les dossiers doivent être déposés en ligne avant le 31 août 2025.

Cet appel s’inscrit dans le cadre du projet « Soil Matters », financé par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) à hauteur de 2,3 millions d’euros, et mis en œuvre par le ministère tunisien de l’Agriculture et la GIZ. Le projet, lancé en avril 2025, s’étend jusqu’en juin 2028. Il fait partie du programme global ProSol, doté de 20 millions d’euros, et déployé en Tunisie, en Inde, au Kenya, en Éthiopie, à Madagascar et au Cameroun.