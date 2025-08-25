Tunis, 23 août 2025 – Après l’aggravation des pénuries de médicaments, des patients désespérés et des médecins contraints d’improviser, le ministère de la Santé sort enfin de son silence. Vendredi 22 août, le ministre Mustapha Ferjani a convoqué une réunion d’urgence autour d’un dossier explosif : les ruptures à répétition des médicaments essentiels.

Au menu : une série de mesures censées mettre fin à une situation devenue insoutenable. Une plateforme d’alerte précoce sera installée à la Pharmacie centrale pour détecter les manques avant qu’il ne soit trop tard. Les fabricants devront désormais déclarer régulièrement leurs stocks – fini, en théorie, les chiffres opaques. Les laboratoires seront mis sous surveillance étroite en cas de perturbations de production. Et, surtout, l’État promet une campagne nationale pour pousser les Tunisiens à utiliser davantage les génériques, souvent boudés.

Mais la vraie question reste : ces annonces suffiront-elles à éviter les scènes de chaos déjà vues devant les officines ? Le ministère appelle médecins et pharmaciens à prescrire et délivrer « de façon rationnelle », autrement dit à limiter le gaspillage et à rassurer une population qui n’a plus confiance.

Dans son communiqué, la tutelle martèle que ce plan vise à « garantir le droit du citoyen à l’accès aux médicaments essentiels, en toutes circonstances ». Un objectif affiché mille fois par le passé, mais rarement tenu. Les patients, eux, attendent des résultats concrets.