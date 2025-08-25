La Juventus Turin et l’inattendu mais ambitieux Côme ont rejoint dimanche Naples en tête du championnat d’Italie, à l’issue de la 2ᵉ journée de Serie A. Les Bianconeri ont battu Parme (2-0) tandis que le promu lombard a créé la surprise en s’imposant face à la Lazio Rome (2-0).

À Turin, la Juve a dû patienter avant de débloquer la situation. C’est Jonathan David, arrivé cet été de Lille, qui a ouvert le score d’un tir opportuniste (59e). Réduits à dix après l’exclusion d’Andrea Cambiaso, les Turinois ont malgré tout doublé la mise grâce à Dusan Vlahovic, servi par Kenan Yildiz sur contre-attaque (84e). Un but qui pourrait être le dernier de l’attaquant serbe sous le maillot bianconero.

De son côté, le Côme de Cesc Fabregas continue de surprendre. Porté par Anastasios Douvikas (47e) et un superbe coup franc de Nico Paz (73e), le club lombard a pris la mesure de la Lazio. Avec plus de 100 millions d’euros investis lors du mercato estival, Côme s’affirme déjà comme l’outsider de cette saison.

En attendant l’entrée en lice de l’Inter Milan de Cristian Chivu face au Torino, trois clubs partagent la tête : Naples, la Juventus et Côme.