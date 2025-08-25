Depuis plusieurs mois, un grand travail autour des mots se prépare pour le lancement de la première édition du Festival des Littératures du Sud “Kotouf Sud Festival”, qui se tiendra les 17 et 18 octobre 2025 à Djerba-Houmet Souk. Des plumes venant d’horizons variés et des voix majeures de la littérature africaine contemporaine se retrouveront pour célébrer les idées, transformant Djerba en un véritable carrefour littéraire.

Conçu comme un espace d’ouverture et de dialogue, le festival entend mettre en lumière la richesse des littératures du monde, et tout particulièrement celles du Sud, autour d’un programme rythmé par des lectures, des tables rondes, des ateliers notamment de musique et des rencontres avec la participation de grands noms de la littérature mais aussi des poètes ainsi que des artistes plasticiens.

Placée sous l’égide de l’Association d’animation culturelle de Djerba, DMO Djerba et de la librairie Claire Fontaine, cette première édition portée par une équipe de femmes au sein du comité directeur nourrit l’ambition de devenir un rendez-vous culturel et littéraire annuel.

Plus de 15 plumes de près de 10 pays sont attendues

“Kotouf”, c’est aussi un hommage aux racines profondes d’une île ancienne et plurielle, d’où le choix d’intégrer des lettres amazighes dans le logo, rappelant combien Djerba est une mosaique de langues, de mémoires et d’héritages vivants. Pour marquer cette dimension, un écrivain s’exprimant en amazigh figurera parmi les invités.

Pour cette première édition, plus de 15 auteurs et autrices sont attendus, venant de près de dix pays notamment de Tunisie, d’Abidjan, d’Algérie, de France, du Tchad, du Liban, d’Haiti, de Madagascar, du Canada et des Iles Maurice.

La Tunisie sera représentée notamment par une pléiade d’écrivains, de romanciers et d’auteurs notamment Hassanine Ben Ammou, Mohamed Mahjoub, Emna Belhaj Yahia, Hafidha Karabiben, Lotfi Chebbi, Faouzia Zouari et Fathi Ben Maamer.

Parmi les invités internationaux, citons Tanelle Boni (Abidjan), grande figure de la littérature africaine, le poète Nimrod (Tchad), Georgia Makhlouf (Liban), autrice et chroniqueuse littéraire, l’écrivain franco-algérien Walid Hajar Rachedi, finaliste du Prix Goncourt 2022, James Noel (Haïti), président d’honneur du Marché de la Poésie 2024 ainsi que l’écrivain Jean-Luc Raharimanana (Madagascar), l’écrivaine et critique littéraire québécoise Lise Gauvin et la femme de lettres mauricienne Ananda Devi.

L’imaginaire visuel sera aussi au rendez-vous avec la tunisienne Nadia Khiari, autrice de bande dessinée, caricaturiste et créatrice du célèbre Willis from Tunis, qui sera également présente à ce rendez-vous littéraire qui vise à faire de Djerba, le temps d’un week-end, un carrefour de littérature, de mémoire et d’imaginaire.