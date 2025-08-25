Les travaux de réalisation des marchés municipaux dans les délégations de Bir Lahmar et Smâr se poursuivent dans le cadre des projets de développement intégré visant à améliorer les infrastructures commerciales et à structurer l’espace économique des zones intérieures.

Selon Saad Sabbah, coordinateur régional du développement intégré à Tataouine, le marché de Smâr affiche une progression notable d’environ 65 %, pour un coût total estimé à 812 mille dinars.

Lancés en septembre 2024, les travaux n’ont subi aucune interruption marquante, une performance qu’il qualifie de «satisfaisante» au regard des contraintes climatiques et logistiques propres à ces chantiers.

À l’inverse, le chantier relatif au marché de Bir Lahmar, auquel une enveloppe budgétaire de 922 mille dinars a été allouée, affiche seulement 35 % d’achèvement, à cause de certains obstacles fonciers.

Les deux projets incluent la création de cellules commerciales diversifiées : étals pour fruits, légumes, poissons, viandes blanches et volailles, ainsi qu’un espace administratif par marché, qui servira de guichet municipal pour faciliter les démarches au bénéfice des citoyens.

À l’issue des travaux, les infrastructures seront directement remises aux entités compétentes, communes, structures publiques ou conseil régional, afin qu’elles puissent en assurer un usage durable, en adéquation avec les objectifs de développement à long terme.