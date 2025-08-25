Le projet d’extension de la centrale de production d’électricité à partir de l’énergie éolienne à Sidi Daoud, dans la délégation d’El Haouaria (gouvernorat de Nabeul), devrait franchir une étape décisive avec la signature du contrat de lancement prévue pour le quatrième trimestre de 2025.

Cette initiative constitue une étape majeure dans le processus de transition énergétique en Tunisie, d’autant qu’elle permettra de tripler la capacité installée du site, passant de 10,5 mégawatts à un seuil situé entre 29 et 33 MW.

A cet égard, une réunion consacrée à l’état d’avancement des préparatifs et à la présentation des principales composantes du projet s’est tenue tout récemment au siège du gouvernorat de Nabeul, sous la supervisions de la gouverneure Hana Chouchani.

Elle a souligné l’importance stratégique du projet pour la promotion des énergies renouvelables et la consolidation du développement durable, appelant au respect strict des délais et à un travail de coordination étroite entre les parties prenantes pour surmonter les éventuels obstacles.

Selon les rapports de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), ce projet, dont le coût global est estimé à 100 millions de dinars, sera financé dans le cadre d’un accord de prêt conclu avec la Banque allemande de développement (KfW).

Il s’inscrit dans une stratégie nationale visant à renforcer l’indépendance énergétique du pays et à diversifier ses sources de production.