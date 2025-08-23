La cheffe du gouvernement, S. Z. Zanzari, a participé à la séance de clôture de la 9ᵉ édition du Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), tenue au centre des congrès de Yokohama sous la présidence du Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.

Placé sous le thème « Coopérer pour trouver des solutions innovantes avec l’Afrique », l’événement a rassemblé de nombreux chefs d’État et de gouvernement africains. Ishiba a souligné l’importance de renforcer la coopération pour bâtir des capacités humaines et industrielles solides, espérant que cette rencontre marque une nouvelle étape vers une renaissance africaine et un partenariat renforcé entre le Japon et le continent.

La session finale a mis en avant le rôle stratégique de l’Afrique dans l’économie mondiale et la nécessité de définir des priorités communes de développement. Les participants ont adopté à l’unanimité la Déclaration de Yokohama pour TICAD 9, qui trace une feuille de route pour les trois prochaines années.

Les recommandations portent sur trois axes majeurs :

Économie et innovation : investir dans la santé, les technologies de communication, l’intelligence artificielle et les infrastructures de haute qualité.

: investir dans la santé, les technologies de communication, l’intelligence artificielle et les infrastructures de haute qualité. Société et inclusion : valoriser le rôle de la jeunesse, des femmes, des start-up et du secteur privé.

: valoriser le rôle de la jeunesse, des femmes, des start-up et du secteur privé. Paix et sécurité : affirmer que la stabilité est une condition essentielle à toute stratégie de développement.

Une planification opérationnelle accompagnera cette déclaration afin d’assurer la mise en œuvre concrète des engagements pris lors de TICAD 9.