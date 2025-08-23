La Premier League reprend ses droits et nous offre dès la première journée un duel de prestige : Manchester City reçoit Tottenham ce samedi 23 août 2025 à 13h30. Une affiche de haut niveau entre deux cadors du championnat anglais, toujours très attendue par les fans de football.

Manchester City, champion en titre, entame cette nouvelle campagne avec l’ambition de conserver sa couronne et de poursuivre sa domination en Angleterre comme en Europe. Les hommes de Pep Guardiola auront à cœur de démarrer fort, surtout à domicile, devant un public de l’Etihad Stadium toujours bouillant.

En face, Tottenham arrive avec l’envie de jouer les trouble-fêtes et de se mêler à la lutte pour le podium. Le club londonien, emmené par son entraîneur Ange Postecoglou, sait qu’un résultat positif contre City serait un signal fort envoyé à toute la Premier League.

Infos pratiques sur la diffusion

Match : Manchester City – Tottenham (Premier League, 1re journée)

Date & heure : Samedi 23 août 2025 à 13h30

Stade : Etihad Stadium (Manchester)