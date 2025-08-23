La Serie A fait son grand retour ce week-end ! Pour la 1re journée de la saison 2025-2026, l’AS Rome reçoit Bologne au Stadio Olimpico ce samedi 23 août à 20h45. Une affiche qui s’annonce passionnante et que les supporters attendent déjà avec impatience.

AS Rome : solide en préparation, avec 4 victoires en 5 matchs, 7 buts inscrits et seulement 4 encaissés. José Mourinho peut compter sur une équipe confiante et déterminée à lancer sa saison de la meilleure des manières.

Bologne : malgré un bilan moins flatteur (2 victoires, 3 défaites), les hommes de Thiago Motta ont montré de belles dispositions offensives (12 buts marqués). La défense reste toutefois friable avec 9 buts concédés, un point à corriger face à l’armada romaine.

Où et quand suivre le match ?

Date et heure : samedi 23 août 2025 à 20h45

Stade : Stadio Olimpico, Rome

Diffusion TV : rencontre à suivre en direct sur DAZN