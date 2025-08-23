La Liga continue avec la 2e journée et propose une rencontre intéressante : l’Atlético Madrid reçoit Elche ce samedi 23 août 2025 à 19h30 au Civitas Metropolitano. Un duel entre une équipe madrilène candidate au titre et un adversaire qui tentera de jouer crânement sa chance.

Sous la houlette de Diego Simeone, l’Atlético Madrid démarre la saison avec l’objectif clair de lutter pour le haut du tableau. Solides à domicile et portés par un effectif expérimenté, les Colchoneros veulent rapidement engranger des points et mettre la pression sur leurs concurrents directs. Ce match face à Elche est l’occasion parfaite de montrer leur force collective et leur rigueur défensive, deux marques de fabrique du club.

De son côté, Elche se déplace dans la capitale sans complexe. Bien conscients de l’écart de statut entre les deux formations, les joueurs d’Elche tenteront de miser sur leur solidarité et sur quelques éclairs offensifs pour surprendre l’Atlético. Obtenir un résultat positif au Metropolitano serait déjà un exploit et constituerait un vrai tremplin pour la suite de la saison.

Infos pratiques sur la diffusion

Match : Atlético Madrid – Elche (Liga, 2e journée)

Date & heure : Samedi 23 août 2025 à 19h30

Stade : Civitas Metropolitano (Madrid)

Diffusion TV : beIN Sports 3 .