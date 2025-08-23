Levante reçoit le FC Barcelone, samedi 23 août, à 21h30, dans l’Estadi Ciutat de València dans le cadre de la 2ème journée.

Le champion en titre a parfaitement lancé sa saison le week-end dernier avec une victoire nette à Majorque (3-0). Fidèle à son ambition de conserver la Liga, le Barça d’Hansi Flick a affiché la même maîtrise que lors de l’exercice précédent. Portés par un Lamine Yamal déjà étincelant, les Catalans comptent bien poursuivre sur leur lancée.

En face, Levante reste sur une défaite contre Alavés (1-2) lors de la première journée et cherchera à se rattraper devant son public. Mais la tâche s’annonce compliquée face à une équipe barcelonaise déjà en pleine confiance.

📍 Levante – FC Barcelone : les infos pratiques

Stade : Estadio Ciudad de Valencia (26 354 places)

Date : Samedi 23 août 2025

Heure : 21h30

📺 Diffusion TV

Chaîne : beIN SPORTS 2